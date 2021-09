Zorgen om torens in Bezuidenhout: ‘Dit wordt een 125 meter hoge puist’

Op deze zomerse woensdagmiddag is het niet meer mogelijk om met de auto naar Scheveningen te komen. ‘Kom niet met de auto naar Scheveningen, want er is geen parkeerplek meer’, tweet de gemeente.

Kom niet met de auto naar Scheveningen, want er is geen parkeerplek meer. Met de fiets en het ov ben je nog van harte welkom natuurlijk! https://t.co/oM3Rs19wKJ — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) September 8, 2021



Eerder op de dag werd al aangeraden om met het openbaar vervoer of met deelvervoer naar de badplaats te gaan. Een auto kan dan verderop geparkeerd blijven. Tram 9 naar het strand is al enige tijd goed gevuld met badgasten.

Foto: Archief