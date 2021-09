Mariahoeve is 43 betaalbare en duurzame woningen rijker

In Mariahoeve zijn 43 appartementen opgeleverd. De ‘betaalbare en duurzame woningen’ van Staedion zijn bedoeld voor huurders die minder kunnen besteden. Met het planten van de eerste boom door bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk was de oplevering een feit.

De sociale huurappartementen aan de Haverkamp zijn voorzien van een warmtepomp voor de opwekking van warmte en warm water. Er is goede isolatie door kunststofkozijnen met triple glas. De woning wordt via vloerverwarming verwarmd en in de zomer gekoeld en bewoners koken niet meer op gas maar op inductie. Daarnaast zorgen zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. 'Met de realisatie van deze woningen slaan we twee vliegen in een klap. We zorgen voor een aanvulling op het aantal betaalbare sociale huurwoningen en dragen een steentje bij aan het verduurzamen van de stad. Twee belangrijke thema’s voor Staedion.'