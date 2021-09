‘Op 11 september gaat de mute-knop uit. Dan gaan wij aan. Unmute Us’

‘Hier ben ik thuis. 24/7. Hier maak ik mezelf. 24/7. Tenminste… Dat deed ik’, het zijn de woorden van nachtburgemeester Pat Smith in aanloop naar de protestmars van Unmute Us aankomende zaterdag. ‘Het is al veel te lang geleden dat we de vreugde van het leven met elkaar deelden. Op een festivals of feesten. Zodat we de week konden vergeten en op konden gaan in onszelf. Ik heb dat nodig. Dat is een medicijn wat helpt.’

Vorige week werd bekend dat er op zaterdag 11 september een protest van de culturele sector in Den Haag zal zijn. Dit gebeurt omdat het gesprek tussen het collectief van de evenementenbranche en het demissionaire kabinet over de situatie waar de evenementensector zich in bevindt niets opleverde. ‘We stoppen niet voordat we gehoord worden. De boodschap: Stop de willekeur en laat ons open gaan !’

‘Op 11 september gaat daarom de mute-knop uit. Dan gaan wij aan. Unmute Us’, aldus Smith in de video. ‘Zaterdag gaan we de straat op. Ben jij erbij?’ PiP op de Binckhorst is een van de initiatiefnemers van de actie. Naast de actie in Den Haag zal er ook een protest zijn in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.