Petitie voor behoud buurtcentrum De Mussen in korte tijd ruim 500 keer ondertekend

Een petitie die pleit voor behoud van buurtcentrum De Mussen in de Schilderswijk is in een dag tijd 509 keer ondertekend. De petitie is gestart door directeur Nicoline Grötzebauch.

De petitie verzoekt de gemeente om samen met het buurtcentrum ‘tot een oplossing te komen om ons buurtcentrum te behouden. De Mussen moet gesteund en behouden blijven’. Dinsdag werd bekend dat het buurthuis jaarlijks drie ton extra subsidie van de gemeente Den Haag nodig heeft om te kunnen overleven.

Financiële problemen

De Mussen kent al jaren financiële problemen. Volgens het bestuur en de directie komt dat omdat de subsidies in 2021 nog even hoog waren als in 2005. Dit terwijl de kosten zijn gestegen in die jaren. Daardoor is het tekort nu opgelopen tot drie ton per jaar. Een fors bedrag in vergelijking met de subsidie die De Mussen nu jaarlijks van de gemeente krijgt: zeven ton.

Gemeente wil subsidie niet structureel verhogen

Verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA) gaf in maart van dit jaar nog wel een noodsubsidie van 350.00 euro om een direct faillissement van De Mussen te voorkomen, maar schreef in eerdere brieven aan de gemeenteraad dat hij niet van plan was om het budget structureel te verhogen. Volgens hem moet De Mussen stevig ingrijpen in de eigen organisatie.

De Mussen is het oudste nog zelfstandige buurthuis van Nederland. Het werd in 1926 opgericht door meester Jaap de Bruin om het beste uit de kinderen van de Schilderswijk naar boven te halen. Inmiddels richt het zich niet meer op kinderen alleen, maar op hele gezinnen en vooral ook vrouwen.

