PvdA wil coffeeshops spreiden over de stad: ‘Elke wijk één coffeeshop zou toch mooi zijn?’

Als het aan de PvdA ligt worden coffeeshops verspreid over alle 44 Haagse wijken. ‘Een coffeeshop zorgt vaak niet voor problemen’, zegt fractievertegenwoordiger Andrea Bartman. De partij wil dat er een einde komt aan clusters van coffeeshops en verwacht dat de overlast dan minder zal zijn.

De PvdA stelt daarbij dat de onder meer de overconcentratie van shops op de Weimarstraat/Noorderbeekdwarsstraat zorgt voor overlast. ‘Dat willen we de buurtbewoners niet aandoen. Dus minstens twee coffeeshops daar moeten weg. Alleen als die verdwijnen, blijven er te weinig coffeeshops over. Dat zorgt voor te veel bezoek en overlast bij die wie overblijven.’

De shops zouden daarom moeten verhuizen. ‘Met 44 wijken moet dat prima gespreid kunnen. Het zou toch mooi zijn als bijna elke wijk één coffeeshop heeft? We kunnen beginnen de eerste te verhuizen naar de Haagweg in Nieuw Waldeck. Daar zorgt één coffeeshop voor minder overlast dan drie rond de Weimarstraat.’

Het Wijkberaad Nieuw Waldeck is fel tegenstander van een coffeeshop in hun buurt en biedt vandaag een petitie tegen de komst van een shop aan aan burgemeester Jan van Zanen. Coffeeshophouders gaven eerder aan wel te willen verhuizen, maar daarvoor steun nodig te hebben van de gemeente .

Te streng beleid

Naast het voornemen om coffeeshops te verplaatsen wil de coalitiepartij ook dat er een soepeler beleid komt voor de shops, het one strike out-beleid van de gemeente wordt te streng bevonden. ‘In andere grote steden krijg je eerst een waarschuwing als je aan jongeren verkoopt. In Den Haag moet je meteen de deuren sluiten. Ik vind dat te hard voor de ondernemer die in de drukte vaak niet goed een identiteitsbewijs kan controleren.’

Den Haag zou daarom hetzelfde beleid moeten voeren als andere grote steden. ‘Dan stel je softdrugs ook meer gelijk bij alcohol, waar verkopers aan minderjarigen ook eerst waarschuwingen krijgen.’

‘Niet spreiden, maar handhaven’

Coalitiegenoot CDA is geen voorstander van het spreidingsplan. ‘Heb je met veel pijn en moeite een leuk huis weten te vinden in onze stad, krijg je er opeens een coffeeshop inclusief alle ellende bij’, tweet fractievoorzitter Kavish Partiman . ‘De oplossing is niet de overlast verspreiden, maar streng handhaven en hard optreden tegen overtreders!’

Den Haag telt nu 36 coffeeshops in de stad, afgesproken is dat er geen nieuwe bij mogen komen.

