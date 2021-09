Buurthuis De Mussen doet beroep op gemeente: help ons, anders moeten we dicht

Voedselbank Haaglanden deelt jaar lang gratis maandverband en tampons uit aan vrouwelijke klanten

Een inzamelingsactie voor maandverband en tampons heeft Voedselbank Haaglanden een grote voorraad opgeleverd waardoor vrouwelijke klanten een jaar lang gratis gebruik kunnen maken van menstruatieproducten. Vanaf eind september worden de producten uitgedeeld via de uitgiftepunten waar klanten ook hun voedselpakket afhalen.

‘We zijn blij dat we zo’n grote voorraad bij elkaar hebben gekregen. Voor de komende periode hebben we nog toezeggingen voor meer om deze steun structureel te maken’, zegt bestuurslid Jorg Sunderman. ‘In Nederland heeft één op de tien vrouwen of meisjes wel eens geen geld voor maandverband. Dat kunnen we als z’n rijk land als Nederland niet laten gebeuren en daarom zijn we met een inzamelactie begonnen.’

‘Je zou maar moeten kiezen tussen eten en maandverband. Het betekent vaak ook dat vrouwen die dagen niet naar school of naar het werk kunnen. We willen als Voedselbank Haaglanden onze klanten niet voor die keuze stellen. Gelukkig vinden veel anderen dat ook.’

Voedselbank Haaglanden bedient klanten in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.

Foto: Voedselbank Haaglanden

LEES OOK: Den Haag gaat als pilot gratis menstruatieproducten aanbieden