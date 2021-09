Zorgen om torens in Bezuidenhout: ‘Dit wordt een 125 meter hoge puist’

Bewoners en politiek hebben grote moeite met de bouw van vier torens op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vlak naast Station Laan van NOI. De bewoners vinden dat zij tijdens de inspraakronde voor de gek zijn gehouden. De politiek twijfelt over de omvang van de nieuwbouw. Dat bleek vandaag tijdens een vergadering van de Haagse raad over de plannen schrijft mediapartner Omroep West.

Bewoners van het Bezuidenhout toonden zich daarbij opnieuw zeer kritisch. Volgens meerdere insprekers hebben ze lang gepraat over voorstellen die niet konden worden uitgevoerd. Pas op de allerlaatste inspraakavond kregen ze digitaal het huidige plan te zien. ‘Als deus ex machina kwam dat tevoorschijn. Stel je eens voor: je praat mee over plan één en opeens is er plan twee’, aldus Anita Regout van een werkgroep van bewoners van Bezuidenhout-midden. Zij pleitte daarom voor het opnieuw doen van het participatie-traject.

De bewoners hebben ook inhoudelijke bezwaren. Het voormalig departement wordt gesloopt om plaats te maken voor vier hoge torens van tussen de 75 en 125 meter. Daarin komen woningen, kantoren, winkels, horeca en mogelijk een hotel. De buurt vindt de plannen veel te massaal. ‘Het aantal bewoners van de wijk verdubbelt daardoor,’ aldus Regout. Bewoonster Jeanette Doll sloot zich daarbij aan. Volgens haar is het voormalig ministerie een ‘iconisch gebouw’. Dat moet worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. ‘Het staat er goed. Veel mensen in de buurt zijn ervan gaan houden.’

‘Bewoners voelen zich genaaid’

Jacob Snijders van het Wijkberaad Bezuidenhout vreest dat er ‘een puist van 125 meter hoog’ tussen de laagbouw van Bezuidenhout en Voorburg komt te staan. ‘Een hele muur tussen twee wijken. Daar is niet iedereen blij mee.’

Ook in de politiek zijn er veel zorgen. Veel partijen hekelden de manier waarop de bewoners zijn betrokken bij de plannen. ‘Wat is er in hemelsnaam gebeurd dat de bewoners nu zeggen dat ze zich genaaid voelen’, aldus Mikal Tseggai van de PvdA. Anno Fekkes (D66): ‘Ik verbaas me erover hoe veel mensen klagen over participatie. Daar moet echt iets aan gebeuren, anders gaat het verkeerd in deze stad.’

Maar ook op de bouw van de torens zelf is veel kritiek. Zo wordt er in de voorstellen daarvoor niets gezegd over voorzieningen als scholen. Raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag vreest dat er daarom bijvoorbeeld straks tweeduizend mensen wonen en dat vervolgens blijkt dat er een extra school nodig is. ‘Dan is daarvoor geen ruimte meer.’ Hij is in principe niet tegen de sloop van het oude ministerie, maar het huidige plan is volgens hem ‘te kolossaal’. Daarom wil hij een alternatief dat niet hoger is dan zeventig meter.

Gebrek aan groen

De Partij voor de Dieren wees erop dat er straks ook een groot gebrek aan groen gaat ontstaan. Naar een plek daarvoor wordt nog gezocht, maar dat is te vaag, vindt fractieleider Robert Barker. Dat ‘vooruitschuiven’ van de problemen ziet hij op meer fronten: de gevolgen voor wind, water en vleermuizen moeten allemaal nog onderzocht. Jan Pronk (VVD) liet doorschemeren dat hij voor iets lagere bouw is. ‘Het gaat vooral om maatvoering’, sprak hij. De liberaal: ‘Wij staan voor verdichting bij stations. Maar je kan het maar een keer doen. Dus het moet zorgvuldig gebeuren.’

‘We moeten stoppen met het gekronkel om projectontwikkelaars te paaien’

Maar daarbij bleef het niet tijdens de commissievergadering. Cees Pluimgraaff van het CDA had al naar de huurprijzen in het gebouw gekeken. Hij was geschrokken. ‘Te klein tegen te hoge prijzen. Wie hokken we daar op? Het is de schaamte voorbij om de inwoners zo te willen huisvesten.’ Daarbij sloot Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP zich aan. Ook zij heeft grote vragen over de betaalbaarheid van de woningen voor gewone gezinnen.

Te weinig sociale woningen

Lesley Arp van de SP hekelde het feit dat er niet voldoende sociale woningen in het complex komen. Vijftien procent in plaats van de afgesproken norm van dertig procent. ‘Onacceptabel. We moeten stoppen met het gekronkel om projectontwikkelaars te paaien.’

Verantwoordelijk wethouder Anne Mulder (VVD, stadsontwikkeling) moet tijdens een nieuwe vergadering over de nieuwbouw nog reageren op de kritiek uit de buurt en raad. Hij kon wegens tijdgebrek vandaag niet antwoorden.