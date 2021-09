Acht bewoners naar ziekenhuis na brand in supermarkt in Molenwijk

In de nacht van woensdag op donderdag heeft rond 3.45 uur een brand gewoed in een supermarkt aan de Draaistraat in de Haagse Molenwijk. Acht mensen moesten naar een ziekenhuis nadat zij rook hadden ingeademd, meldt mediapartner Omroep West .

De brand is inmiddels onder controle, de meeste bewoners zijn intussen weer thuis.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Van drie woningen die nog niet zijn vrijgegeven, worden de bewoners door de brandweer ergens anders naartoe gebracht.