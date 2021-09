Bewoners Mient naar de rechter om bomenkap te voorkomen

De plannen van de gemeente om delen van de Mient opnieuw in te richten zijn bij een deel van de bewoners niet in goede aarde gevallen. De actiegroep Eerlijk Plan Mient probeert al langer een stokje te steken voor de bomenkap. Na een aantal tevergeefse pogingen stappen ze deze week naar de rechter. Volgens de gemeente is de bomenkap nodig omdat de riolering vervangen moet worden.

Volgens de actiegroep is het huidige plan onacceptabel omdat het zou leiden tot een kaalslag op het groenste stuk van de Mient. ‘Hier worden alle bomen gekapt waarna er vijftig procent minder straatbomen worden aangeplant.’

Ondertussen vermeldt de gemeente expliciet dat het aantal bomen in de wijk gelijk blijft. Bomen zouden inderdaad moeten worden gekapt, onder andere om het verouderde riool te kunnen vervangen en ruimte vrij te maken voor bushaltes en veilige oversteekplaatsen, maar ‘voor elke boom die wordt weg gehaald plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk.’ Eerder zijn alle bezwaarschriften op inhoudelijke gronden afgewezen. Maar de bewoners laten het daar niet bij zitten en stappen dus naar de rechter om de bomenkap alsnog te voorkomen.