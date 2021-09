Acht bewoners naar ziekenhuis na brand in supermarkt in Molenwijk

ADO: gemeente maakt de weg vrij voor overname

ADO Den Haag zou een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO onder nieuw eigenaarschap. Dat blijkt uit een persbericht van de club. Hiermee zou de weg vrijgemaakt zijn voor de overnamegroep Jeroen Lentze en Martin Jol, de enige partij waarmee ADO nog onderhandelt.

De deadline van de KNVB voor het geven van een garantstelling van vijf miljoen euro door ADO Den Haag vervalt morgen. Deze garantstelling is onderdeel van de afspraken met Lentze/Jol. Als ADO hier niet aan kan voldoen, zullen opnieuw drie punten in mindering worden gebracht.

Paniek

Volgens ADO-watcher en journalist Danny Verbaan blijkt uit het persbericht tevens dat de club zich in een nog benarder positie lijkt bevinden dan al het geval was. ‘Je kan eruit opmaken dat de paniek is toegeslagen omdat het nog steeds niet is gelukt is een koper te vinden. Eerder was ADO zo gesloten als een oester, maar nu blijkt dat ze morgen aan die betalingsverplichting moeten voldoen.’

Vooralsnog kan alles nog gebeuren, maar Verbaan is bang dat de club serieus rekening moet houden met de drie wedstrijdpunten aftrek. ‘Ik kan me niet voorstellen dat de directie van ADO het voor elkaar krijgt om morgen vijf miljoen op de bankrekening te hebben staan.’

Geen haast

Eerder bleek dat de groep Lentze/Jol als voorwaarde heeft dat ze ook het stadion over willen nemen van de gemeente. ‘De vraag is: wat wil de gemeente hebben en wat zijn de beoogde kopers bereid te betalen? Daar is nog geen duidelijkheid over en nu ziet ADO natuurlijk al aankomen dat ze morgen die garantstelling niet kunnen geven’, aldus Verbaan.

Verbaan vermoedt dat ADO met dit bericht de onderhandelingen tussen de gemeente en Lentze/Jol in de hoogste versnelling hoopt te drijven. ‘Maar ik heb contact gehad met Lentze en Jol en zij zitten te wachten op bericht van de gemeente, dus ik heb niet het idee dat de gemeente veel haast heeft.’