Spuigasten met VVD-lijsttrekker Anne Mulder en drie kandidaat-lijsttrekkers van GroenLinks

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Anne Mulder is door de leden van de Haagse VVD verkozen tot lijsttrekker. In juli werd duidelijk dat Mulder werd voorgedragen voor de functie , maandagavond hebben de leden unaniem gekozen voor Mulder als lijsttrekker. Mulder is sinds september 2020 wethouder in Den Haag, een functie waarin hij Boudewijn Revis opvolgde. Als wethouder heeft hij de portefeuille Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen. Daarvoor zat de VVD’er tien jaar in de Tweede Kamer. Met welk verhaal gaat de VVD de verkiezingen in? En wat heeft de VVD de afgelopen periode bereikt? Mulder is te gast in Spuigasten.

Met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen zijn er drie personen die graag lijsttrekker willen worden van GroenLinks: huidig fractievoorzitter Arjen Kapteijns wil graag door, fractiemedewerker Vincent Thepass meldde zich eerder al en nu zegt ook raadslid Mariëlle Vavier de kar te willen trekken. Waarom willen zij de lijst aanvoeren? Wat hebben de kandidaten te bieden? En waar staan zij voor?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

