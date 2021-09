Voorzitter Haag Atletiek: verplaatsen CPC Loop naar volgend jaar ‘ontzettend jammer’

‘Ontzettend jammer’, vindt de voorzitter van Haag Atletiek het besluit dat de CPC Loop in september niet doorgaat. Deze week werd bekend dat het evenement opnieuw wordt doorgeschoven en zal plaatsvinden in maart 2022.

'We gingen er echt van uit dat het nu zou lukken', zegt Haag Atletiek-voorzitter Pierre Heijnen in Haags Bakkie op Den Haag FM. 'Voor Hagenaars en Hagenezen is de CPC hét ding. Je wil in je eigen stad lopen. Dat is leuk, dan staat je familie en collega's langs de lijn. Er is niks leukers dan een CPC in je eigen stad.'

De organisatie van de CPC besloot maandag dat het evenement werd verplaatst vanwege de 'aanhoudende onduidelijkheid rondom het coronavirus'. Het evenement staat nu gepland voor zondag 13 maart 2022.

Iconisch evenement

Het hardloopevenement is van grote betekenis voor Den Haag, stelt Heijnen. 'Het is een iconisch evenement voor de stad.' De voorzitter vindt het na het zien van de drukte op Zandvoort moeilijk uit te leggen dat het hardloopevenement opnieuw niet doorgaat.

Heijnen betoogt dat hardlopers doorgaans voldoende afstand kunnen houden. 'Er is ruimte zat. Dan begrijp ik niet waarom zo'n sportief evenement niet door kan gaan en de Formule 1 in Zandvoort wel.'