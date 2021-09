Bewoners over woontorens Bezuidenhout: ‘Proces is van begin af aan niet goed gegaan’

Bewoners en politiek bleken al grote moeite te hebben met de voorgenomen bouw van vier torens op de plek van het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jacob Snijders, oud-voorzitter van Wijkberaad Bezuidenhout, schaart zich achter deze groep en vertelt bij Haags Bakkie waarom hij vindt dat de zorgen terecht zijn.

Eerder noemde hij het al een ‘125 meter hoge puist’. Snijders is op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de bouwplannen naast station Laan van NOI. De bewoners voelen zich voor de gek gehouden tijdens de inspraakronde en dat begrijpt hij wel. ‘Je praat over een plan dat een bepaalde grootte heeft en na overleg zeggen de projectontwikkelaars: we hebben naar jullie geluisterd, het plan is nu voor de helft zo groot. Als je er daarna achter komt dat die helft altijd al het maximaal mogelijke is geweest, dan heb je gesproken over iets wat geen realiteit is.’

Ingekapseld

Volgens Snijders zouden de projectontwikkelaars namelijk hebben willen bouwen op grond die niet van hen bleek te zijn, waarna de plannen dus moesten worden aangepast. Dit zou echter niet zijn gebeurd met de wensen van de bewoners in het achterhoofd. ‘Ik denk niet dat ze bewust valse informatie hebben verstrekt, maar er is vanaf het begin af aan al iets niet goed gegaan’, aldus Snijders.

Volgens hem zouden de torens tevens enorm afsteken bij de rest van de omgeving. ‘Voorburg, aan de andere kant van het spoor, is laagbouw. Ook aan de andere kant bij het voormalige ministerie van Sociale Zaken – SoZa – is geen echte hoogbouw. Als je daar ineens torens neer gaat zetten van 125 meter hoog, komt er binnen de kortste keren meer en dan worden we helemaal ingekapseld. Nee, niet blij mee.’

‘Ik weet dat het lastig is’, zegt Snijders. ‘Maar we moeten wel de komende vijftig jaar tegen deze nieuwe appartementen aankijken; het bepaalt de stad. Doe het dan goed, in godesnaam.’

Dossierkennis

Na elf jaar voorzitterschap bij Wijkberaad Bezuidenhout, heeft Snijders er per afgelopen juni een punt achter gezet. ‘Nu is het basta’, zegt hij. ‘Maar het is mooi werk. Je kan mensen helpen en dingen oplossen. Soms is het lastig, maar je zorgt er in ieder geval voor dat bewoners aandacht krijgen.’

Een opvolger is nog niet gevonden en Snijders roept mensen dan ook op zich aan te melden. Ondertussen blijft hij actief bij het Wijkberaad, nu als adviseur. ‘Juist voor die grote politieke dossiers. Ik heb nou eenmaal de ingangen en de dossierkennis.’