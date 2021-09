Gamen met professionals in museum Beeld en Geluid: ‘Dit wil je niet missen’

Bewoners over woontorens Bezuidenhout: ‘Proces is van begin af aan niet goed gegaan’

Liefhebbers van games kunnen dit weekend hun hart ophalen in museum Beeld en Geluid; bij de Double Shot League krijgen zij de kans om videogames te spelen onder begeleiding van professionele gamers en content creators. Je kan misschien zelfs de strijd met ze aangaan, ‘maar ik ben wel een beetje bang om ingemaakt te worden’, zegt Rick Ruiter, ook wel bekend als gamer en YouTuber Paraduze.

Ruiter, die bekend werd met het spelen van het spel Fortnite, heeft meer dan 350.000 abonnees. Toch aarzelt hij om zichzelf een professioneel gamer te noemen. ‘Daar heb je eigenlijk twee soorten van. Aan de ene kant de gamers die daadwerkelijk goed zijn en naar events gaan om te spelen en prijzen te winnen, aan de andere kant de gamers die vooral content maken en echt aan de kant zitten van entertainment. Ik hoor meer bij die laatste groep.’

Lang geleden

Ook YouTuber OMGitsTiësto, die zijn kanaal met ongeveer 180.000 abonnees vult met komische filmpjes, is het weekend van de partij in Beeld en Geluid. Hij wil zijn jonge volgers vooral laten weten dat ze altijd zichzelf moeten zijn. ‘Je moet lekker je eigen ding doen. Het maakt niet uit wat mensen denken of zeggen, zolang je maar doet waar je gelukkig van wordt.’

Na een lange periode zonder festiviteiten kijkt hij bijzonder uit naar de Double Shot League. ‘Zo’n evenement met kijkers is echt lang geleden. We hopen dat veel mensen langskomen en vooral dat ze het leuk vinden. Dit wil je niet missen, denk ik.’