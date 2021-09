Verwarring rondom overname ADO: ‘Alle berichten ontkrachten elkaar’

‘Het is een diarree aan berichten’, zegt de voorzitter van ADO-supportersvereniging Jacco van Leeuwen, die het nieuws van de afgelopen 24 uur rondom de club nog aan het verwerken is. Na het bericht dat de gemeente de weg voor overname vrij zou hebben gemaakt, meldde de gemeente dat er geen sprake is van een besluit van het College voor de verkoop van het stadion. Voor de groep Lentze/Jol is de overname van het stadion een voorwaarde om een akkoord te bereiken.

Van Leeuwen weet even niet waar hij het moet zoeken. ‘Het één ontkracht het ander. Gister leek het even alsof alles beklonken was en de champagne gepakt kon worden. Het bericht van de gemeente was daarna echt een klap in het gezicht. De geloofwaardigheid van de communicatie van de directie was al weg, maar dit gaat erg ver.’

Licentie

Vanochtend meldde mediapartner Omroep West dat Lentze en Jol 10 miljoen euro zouden bieden voor het ADO-stadion en de omliggende parkeerplaatsen. Geen realistisch bedrag, zegt ADO-watcher en journalist Danny Verbaan. ‘De wethouder heeft meermaals gezegd dat er sinds de bouw al meer dan 50 miljoen in gestoken is. Dan kan je wel aankomen met 10 miljoen, maar hoe ga je dat uitleggen?’

Voor ADO verloopt vandaag de termijn voor de garantstelling van 5 miljoen die verleend moet worden aan de KNVB. Als de club daar niet aan kan voldoen, worden opnieuw drie wedstrijdpunten in mindering gebracht. De kans bestaat echter dat het daar niet bij blijft als er nu geen actie wordt ondernomen. ‘Dan kan over een paar weken de licentie worden ingetrokken; dan mogen ze überhaupt geen betaald voetbal meer spelen’, aldus Verbaan

Motivatie

Ook de fluïde rol van de gemeente in de overnamekwestie vindt Verbaan merkwaardig. ‘Het malle van de situatie is dat de gemeente vanaf het begin af aan zei geen partij in de onderhandeling te zijn. En nu richt iedereen zijn ogen op de gemeente als reddende engel, dat is een beetje gek.’

Vooralsnog richt Van Leeuwen zich op de wedstrijd van vanavond tegen Oss. ‘De motivatie zit gelukkig volgens mij wel goed bij de spelers. Maar als je wint en die drie punten gelijk weer worden afgenomen, gaat het natuurlijk wel ten koste van de positiviteit.’