Francine loopt de Nacht van de Vluchteling met haar baby

In de nacht van zaterdag op zondag vindt voor de twaalfde keer de nacht van de vluchteling plaats. Deelnemers wandelen hierbij een route van 40 kilometer om aandacht te vragen voor vluchtelingen wereldwijd. Ook Francine loopt mee en wel met een hele bijzondere teamgenoot: ‘Ik neem mijn baby mee’, vertelt ze bij Haags Bakkie.

Als kersverse moeder besefte Francine des te meer hoe schrijnend de situatie voor vluchtelingen kan zijn. Daarom wilde ze graag meelopen. ‘Het zaadje werd eigenlijk geplant toen ik zwanger was’, zegt ze. ‘Op televisie zag ik een vrouw die moest bevallen in een overstroomd vluchtelingenkamp. Toen dacht ik: wauw, we hebben het écht heel goed hier.’

Op een boot

Samen met haar schoonzus loopt Francine de Nacht van de Vluchteling. Met allebei een baby van rond de vier maanden die borstvoeding krijgt, wisten ze echter niet hoe dat praktisch ging werken. Daar vonden ze iets op. ‘We bedachten ons dat vluchtelingen hier niet eens over na kunnen denken. Hoe mooi zou het dan zijn als we ze gewoon meenemen?’

‘Als moeder zijnde kan ik me niet voorstellen dat je zomaar vlucht en je kind op een boot zet’, zegt Francine. Met haar deelname hoopt ze vooral mensen te inspireren om zich in anderen te verplaatsen.

De route, die normaal gesproken tussen Den Haag en Rotterdam ligt, is dit jaar uitgestippeld in zes verschillende steden. In Den Haag start deze bij de Grote Kerk en finishen de lopers op de Grote Markt. Voor deze tocht is tot nu toe meer dan 137.000 euro gedoneerd.