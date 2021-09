Harde knallen te horen: zwaar vuurwerk afgestoken op Scheveningen

Op Scheveningen en in de wijde omgeving waren zaterdagavond enkele harde knallen te horen. Ook zagen bewoners een lichtflits, schrijven meerdere mensen op Twitter.

Volgens De Scheveninger ging het om zwaar vuurwerk dat was afgestoken in de Kompasbuurt. De buurt, de Hoogaarsstraat om precies te zijn, werd een paar maanden geleden nog getroffen door een gasexplosie.

De harde knallen leidden dan ook tot onrust in de buurt. Om de gemoederen in de buurt te kalmeren waren meerdere agenten op de been.

Foto: Regio15