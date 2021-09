‘Huisjesmelkers: functie elders’, PvdA plakt posters op panden in Laak

De PvdA heeft zaterdag posters geplakt op panden die gekocht zouden zijn door huisjesmelkers. Dat deden ze onder andere bij het wooncomplex ‘De Pionier’ aan de 1e van der Kunstraat in Laak.

De sociaaldemocraten vragen hiermee aandacht voor de woningcrisis, in aanloop naar het Woonprotest. Zondag is er een landelijk woonprotest op de Dam in Amsterdam, een maand later volgt een ‘woonopstand’ in Rotterdam en op 13 november in Den Haag.

De actie is van fractievoorzitter Mikal Tseggai samen met de jongerenorganisatie van de PvdA, de Jonge Socialisten Den Haag-Leiden. Voorzitter Abdelkader Karbache zegt namens de PvdA-jongeren: ‘We hebben de actie daar gedaan omdat dit pand verhuurd wordt door de bekende huisjesmelker Marcel van Hooijdonk, meerdere malen uitgeroepen tot huisjesmelker van het jaar. De kamerprijzen zijn erg hoog, er wordt zogenaamd sleutelgeld gevraagd aan studenten – mag niet – en de staat van het pand laat ook te wensen over. Onze boodschap aan de heer Hooijdonk is dus: het is tijd voor een functie elders’

Foto: Richard Mulder