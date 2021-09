Invaller Klas bezorgt noodlijdend ADO een punt tegen TOP Oss

ADO Den Haag heeft de uitwedstrijd tegen TOP Oss met 3-3 gelijkgespeeld. Tot tweemaal toe gaven de Hagenaren een voorsprong weg. Vlak voor tijd redde Dhoraso Moreo Klas met een schot van grote afstand een punt voor ADO.

Door: mediapartner Omroep West

Dat ADO Den Haag vrijdagavond moest voetballen, leek voor velen bijzaak. Na een dag die in het teken stond van de onzekere overname van de club, moest de Haagse equipe naar Noord-Brabant. Tegen TOP Oss gingen de mannen van Ruud Brood op zoek naar de vierde overwinning van het seizoen.

Lang hoefden de meegereisde supporters niet te wachten om te juichen. Met amper een minuut op de klok gaf Sem Steijn een afgemeten voorzet op spits Thomas Verheydt die daar wel raad mee wist. Met een rake kopbal bezorgde hij zijn ploeg een droomstart.

Belgische productie

Ook aan de andere kant lag de bal al vroeg in het net. Aanvoerder Rick Stuy van den Herik zette zijn ploeg na zeven minuten na een snel genomen hoekschop op gelijke hoogte.

Vorige week maakte Samy Bourard in de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen FC Eindhoven zijn rentree in het geel-groen. Na zijn terugkeer van het Hongaarse MOL Fehérvár FC was de kleine Belg gelijk trefzeker. Ook in Oss verscheen zijn naam op het scorebord. Na een voorzet van de Belgische Hervé Matthys, die zijn debuut maakte voor ADO, kon hij de bal door de benen van Norbert Alblas schuiven.

Als een warm mes door een pakje boter

Veel kansen kregen de Ossenaren in de eerste helft niet. Zoals al vaker dit seizoen het geval was bij ADO, werden de doelpunten te makkelijk weggegeven. Met een harde knal mocht Kay Tejan, oud-speler van Quick Boys, de 2-2 raakschieten.

Ook na rust zag de verdediging er niet goed uit. Opnieuw kreeg de thuisploeg veel ruimte en sneed het als een warm mes door een pakje boter door de Haagse defensie. Stuy van den Herik profiteerde en scoorde zijn tweede van de avond.

Wondergoal

ADO moest tempo maken en toonde veerkracht. Met een wonderschoon doelpunt bezorgde invaller Dhoraso Moreo Klas zijn ploeg toch nog een punt. Van grote afstand schoot hij de bal stijf in de verre kruising.

Tegen Jong PSV, op maandag 20 september, krijgt ADO een nieuwe mogelijkheid om drie punten bij te schrijven.

Scoreverloop TOP Oss – ADO Den Haag: 3-3 (2-2)

2. 0-1 Verheydt

7. 1-1 Stuy van den Herik

24. 1-2 Bourard

35. 2-2 Tejan

60. 3-2 Stuy van den Herik

85. 3-3 Klas

Opstelling TOP Oss: Alblas; David; Lammers; Abdat (Fleuren); Kaak; Stuy van den Herik; Tejan (Leidsman); Mathieu; Piqué; Margaret (Margaritha); Sanches (Pata)

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Matthys; Kemper; Besuijen; Verheydt (Klas); Bourard (Rottier); Seedorf; Breinburg (Severina); Amofa; Steijn; Catic (Van Mil)

Scheidsrechter: Joey Kooij

Gele kaart: Abdat (TOP Oss) Bourard (ADO Den Haag)

Rode kaart: –