Man opgepakt in restaurant Bezuidenhout: maffiakopstuk of een toerist?

In restaurant Het Pleidooi in Bezuidenhout is woensdag een man opgepakt die volgens het OM een beruchte voortvluchtige Siciliaanse maffiabaas is. Dat meldt Het Parool. Het zou gaan om Matteo Messina Denaro, een kopstuk van de maffia op Sicilië waarnaar Italië al jaren op zoek is. Volgens de advocaat van de verdachte zou het gaan om een persoonsverwisseling: de opgepakte man is volgens hem een man uit Liverpool.

Door: mediapartner Omroep West

De eigenaresse van restaurant Het Pleidooi aan de Adelheidstraat vertelt aan de krant dat een politiemacht met zeven auto’s woensdagmiddag voor de zaak stopte. Drie mannen aan een tafeltje werden geblinddoekt door agenten met getrokken wapens afgevoerd.

Het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover de NOS dat er een man is aangehouden op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. De 59-jarige Matteo Messina Denaro, het doelwit van de actie, zit sinds 1993 ondergedoken. Hij zou betrokken zijn geweest bij de roemruchte moorden op de onderzoeksrechters Falcone en Borsellino op Sicilië begin jaren ’90. Ook wordt hij gezocht voor bloedbaden die de cosa nostra in diezelfde periode aanrichtte in Rome, Florence en Milaan.

‘Als dit die maffiabaas is, ben ik de paus’

Volgens de advocaat van de man gaat het dus om heel iemand anders: de 54-jarige Mark L. is volgens hem opgepakt in het restaurant. L. zou vanuit zijn woonplaats in Spanje naar Nederland zijn gekomen voor de Grand Prix op Zandvoort en tijdens een etentje met zijn zoon in het restaurant zijn aangehouden.

Volgens de advocaat Van Kleef is de verdachte overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Hoe justitie tot deze persoonsverwisseling is gekomen is volgens hem onduidelijk. Hij zegt in Het Parool zeker te weten dat het niet om de gezochte maffiabaas gaat die zich een andere identiteit heeft aangemeten: ‘Ik heb inmiddels de halve familie van mijn cliënt al aan de telefoon gehad. Als mijn cliënt een Siciliaanse maffiabaas is, ben ik de paus.’ Het Openbaar Ministerie zegt tegen de NOS dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de identiteit van de verdachte.

Foto: Matteo Messina Denaro in zijn jongere jaren.