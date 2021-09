Man opgepakt in restaurant Bezuidenhout: maffiakopstuk of een toerist?

Straatwijs #2: Gevers Deynootweg

Is er een stad met meer verschillende werelden dan Den Haag? Van Benoordenhout tot Schilderswijk, van Kijkduin tot Leidschenveen, van Centrum tot Zuidwest, in onze verbazingwekkende stad raak je niet uitgekeken en uitgeluisterd. Vanaf zaterdag 4 september komt cabaretier, schrijver en columnist Marcel Verreck met Straatwijs. Een nieuw Den Haag FM-programma, dat ook als podcast te beluisteren is.

Op 11 september is de Gevers Deynootweg het decor van de eerste Straatwijs. De radio-uitzending is elke zaterdag om 12.00 uur, na het politieke radioprogramma Spuigasten. De uitzending is niet alleen op de radio te horen, maar wordt ook aangeboden als podcast via denhaagfm.nl.