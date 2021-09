Protestmars Unmute Us vanaf Malieveld door binnenstad, trams en bussen rijden om

Wethouder Balster: niet alleen ‘bouwen, bouwen, bouwen’, ook puntenstelsel sociale huurwoningen moet op de schop

Om de wooncrisis aan te pakken moet het kabinet niet alleen inzetten op meer nieuwbouwwoningen, maar ook het puntenstelsel voor sociale huurwoningen moet op de schop. Dat schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) in een opiniestuk in het FD, samen met zijn collega’s Rutger Groot Wassink (GroenLinks) uit Amsterdam en Kees Diepeveen (GroenLinks) uit Utrecht. De drie zijn verantwoordelijk voor het woonbeleid in hun gemeenten.

‘Het kabinet moet de verhuurderheffing stoppen, zodat corporaties niet langer sociale huurwoningen hoeven te verkopen’, schrijven de drie. ‘Ook het puntenstelsel voor huurprijsbepaling moet op de schop. Zo moeten we voorkomen dat de marktwaarde van een huis via de WOZ-waarde dermate sterk doortelt in de huurprijs dat eigenaren voor kleine woningen op gewilde plekken kunnen vragen wat de gek ervoor geeft.’

Zij stellen voor: ‘Die puntentelling moet worden worden uitgebreid: niet alleen sociale huurwoningen, maar ook middeldure huurwoningen tot circa 1000 euro maandhuur moeten prijsbescherming krijgen.’