Zaterdag Live over miljoenen voor aanpak van Den Haag Zuidwest

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 11 september 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema ‘Aanpak Den Haag Zuidwest’ De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM.

Den Haag Zuidwest, dat 70.000 inwoners telt die te kampen hebben met armoede, werkeloosheid, criminaliteit en vaak ook nog een slechte gezondheid hebben, moet worden gered door er miljoenen euro’s extra on te steken.

Aan de buitenkant lijkt het allemaal mooi, maar achter de voordeur is het schrijnend. Gaan de goedwillende bewoners het winnen van de criminelen? In opdracht van de gemeente onderzocht het CBS de situatie en constateerde dat je makkelijker een afspraak maakt met een crimineel, dan met de gemeente of hulpverlener. Ook het de sterk wisselende welzijnswerkers, onderwijskrachten en andere beroepskrachten maakt de aanpak instabiel.

Gasten aan tafel zijn: Marian van der Heijden (bewoonster) en Sandra Kokee Coördinator BIT Vrederust en de politiek.