De Unmute Us-demonstratie: ‘Mis de feestjes ontzettend’

In Den Haag, Leiden en acht andere steden in Nederland hebben zaterdag volgens de organisatie meer dan 150.000 mensen geprotesteerd tegen het feit dat de evenementensector al anderhalf jaar de deuren gesloten moet houden vanwege corona. Er waren demonstraties in Den Haag, Leiden en acht andere gemeenten in Nederland.

Met als titel ‘Unmute Us!’ gingen in de tien steden wagens de straat op, omdat volgens de organisatie de sector gewoon open kan, ‘zonder dat de druk op de zorgsector exponentieel groeit’. De F1 en de voetbalwedstrijden zijn daarvoor het bewijs, zegt de organisatie.

In Den Haag maakte een stoet van negen wagens een tocht langs onder meer de Lange Vijverberg en de Kneuterdijk, om weer te eindigen op het Malieveld. Op die wagens reden clubs, cafés en andere organisaties uit de evenementenbranche mee, Er was veel muziek en mensen dragen borden met zich mee met teksten als ‘Geef ons de nacht terug’, ‘Minder grappen, meer house’ en Hallo, wij staan nog op mute’.

‘Ik denk dat we begonnen met een man of 2000 en dat dat aantal tijdens de mars aanzwelde tot ongeveer 4000 man’, zegt een verslaggever van Omroep West. De organisatie zegt van de politie gehoord te hebben dat er 8000 tot 10.000 bezoekers waren.

De verslaggever zegt nog nooit zo’n blije demonstratie te hebben gezien. Hij reed zelf mee op één van de wagens. ‘Mensen vertelden dat het zo fijn was om elkaar weer te zien. Ze kennen elkaar uit het uitgaansleven. Het zijn niet je vrienden, zeiden ze, maar je kent elkaar wel heel goed en dus heb je ze gemist.’

Nachtburgemeester Pat Smith van zei dat het voor muzikanten het afgelopen anderhalf jaar een moeilijke tijd is geweest. ‘Het was heel lastig om creatief te blijven, ook omdat je niet wist waar je aan toe was. Steeds is de periode dat niets kan verlengd.’

‘Ik mis de feestjes ontzettend’, zei één van de deelnemers aan het protest in Den Haag. Hij droeg een bord met de tekst ‘Ik wil weer munten halen’. Een vrouw noemde het protest een noodzaak. ‘We zitten al lang genoeg thuis. Er wordt met heel veel maten gemeten, maar niet voor de evenementenbranche. Op Zandvoort kan het wel allemaal, dat was ook een soort festival. Ik denk dat onze pitstop wel z’n Max heeft bereikt.’

Op het Malieveld bleven de demonstranten na afloop van het protest en de toespraken nog even hangen. Ook daar was de sfeer eind van de middag volgens de verslaggever van Omroep West nog steeds uitgelaten. Bij aankomst op het Malieveld was er wel een run op de acht roze toiletten die daar waren neergezet. ‘Er renden vooral veel meisjes en vrouwen naartoe.’

