Marcel Verreck: ‘Jammer dat koning formatie niet leidt onder motto: opschieten of op schieten’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de kabinetsformatie.

‘Ach ja, die kabinetsformatie. Toch jammer dat de koning die niet meer mag begeleiden. Die had al die klungels mee kunnen nemen naar ‘t Loo en daar had hij ze, in alle beslotenheid, met zijn royale jachtgeweer tot spoed en keuzes kunnen manen. Onder het motto: Opschieten. Of op schieten’, aldus de columnist.