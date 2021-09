Metallica-covers en Common in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Metallica-coveraars en Common (foto).

In de hiphop lijkt het nu enkel om de strijd tussen grote namen als Kanye en Drake te gaan, maar ondertussen leveren Little Simz, Nas en Rico veel betere albums af. Daar kan nu Common aan toegevoegd worden, want de legendarische rapper uit Chicago dropt dit weekend zijn tweede deel van ‘A Beautiful Revolution’ waarvan je zondagavond een track hoort. Ook in de uitzending drie Metallica-covers door St Vincent, Kamasi Washington en Moses Sumney.

Meer nieuwe releases zijn er van The Vaccines, Ari Lennox, Alicia Keys, Lana del Rey, The Stranglers, Curtis Harding, Big Thief, Low, Someone en een Spaanstalige Elvis Costello.

In het extra uur hoor je de muziekkeuzes van de Haagse schrijver en Woordenrijk-medewerker Kristel Snellen. Uit de nieuwe muziek koos zij onder meer tracks van Malford Milligan, Adrian Crowley, Judy Blank, Rhiannon Giddens, The Lasses en de in Den Haag woonachtige Texan Sahil Bahl.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomermaanden elke zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).