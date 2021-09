Unieke belevenis: varen op de Hofvijver

Varen of zelfs zwemmen in de Hofvijver is verboden. Daarom kijkt mensen ook vreemd op, als ze ineens een rondvaartboot spotten op het water van het Binnenhof. Maar de Hofvijver, de bekendste vijver van Nederland, mag nu eindelijk legaal bezoek ontvangen. Vanaf dit weekend tot en met zondag 19 september vaart er dagelijks een rondvaartboot mét gids over de Hofvijver.

‘Varen op de Hofvijver voelt magisch’, weet Peter Duivesteijn van De Ooievaart. ‘Je waant je in de zee en boot, volop in de historie en de politieke macht. Je komt nooit dichterbij de politiek en je proeft de politieke geschiedenis van ons land’, vertelt hij.

De uitvoering van de rondvaarten op de Hofvijver gebeurt door De Ooievaart, maar het idee is ontwikkeld samen met Marketing Haagse Binnenstad. Daphne Wray legt uit hoe bijzonder de rondvaarten zijn: ‘Slechts één keer eerder werd er een rondvaart over Hofvijver verzorgd, maar alleen voor een handvol genodigden. Nu kunnen alle bezoekers en inwoners van de stad een tochtje maken over hun Hofvijver en dat is echt uniek.’

