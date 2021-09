Wethouder Robert van Asten: Nachtclubs zo snel mogelijk weer open

Nachtclubs moeten zo snel mogelijk weer open. Dat zegt cultuurwethouder Robert van Asten. Hij liep zaterdag mee met de Unmute Us-demonstratie, waarmee de evenementensector eist dat alle evenementen onmiddellijk weer mogen doorgaan.

Door: mediapartner Omroep West

‘Het is tijd dat de politiek snel een beslissing neemt’, zegt Van Asten. ‘Ten eerste moeten natuurlijk die steunpakketten voor de culturele sector echt verlengd worden tot na 1 oktober. En we moeten ook kijken of er dit seizoen niet toch nog ergens festivals door kunnen gaan. Het liefst gaan ook zo snel mogelijk de nachtclubs weer open.’

De wethouder noemt de demonstratie van zaterdag ‘een hele blije demonstratie’. ‘Dat hebben we natuurlijk lang niet meer gezien. En met een goed doel, namelijk zorgen dat het Haagse nachtleven weer een beetje gaat bruisen. Dit zijn blije mensen, dus je hoopt dat ze meer ruimte krijgen en meer tijd om lekker te gaan dansen.’