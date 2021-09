Bewoners beginnen petitie: ‘Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zoveel coffeeshops’

Bewoners van het Regentesse- en Valkenboskwartier en bewoners die zijn verzameld in Wij Weimar willen dat zeker twee coffeeshops naar andere delen van de stad worden verplaatst. Daarvoor is een petitie opgezet die inmiddels 233 is ondertekend.

Met de petitie roept men op om 'per direct' werk te maken van de verplaatsing. 'Ook in onze wijk is geen draagvlak voor zoveel coffeeshops', zo valt bij de petitie te lezen. 'Net als in andere wijken wonen hier mensen die een leefbare en veilige buurt verdienen. Er zijn speelplaatsen, verzorgingstehuizen en scholen (er is zelfs een basisschool op 50 meter van een van de coffeeshops).' In de Weimarstraat wordt al langer bezwaar gemaakt tegen de hoeveelheid shops in de straat.

Om overlast van een overconcentratie van coffeeshops tegen te gaan klinkt al langer het geluid om de shops over de stad te spreiden. In de gemeenteraad (commissie Bestuur) werd woensdag gesproken over het coffeeshopbeleid. De PvdA pleitte daarbij om de shops te spreiden, de partij stelt dat een enkele shop minder overlast geeft. Het CDA is juist voorstander van strengere bestraffing bij overtredingen.

Hulp gemeente

De voorgestelde verhuizing van een van de winkels naar een locatie aan de Oude Haagweg kon weer op bezwaar van Wijkberaad Nieuw Waldeck rekenen, zij vindt het geen geschikte locatie. Die verhuizing gaat niet door wegens te weinig steun in de raad.