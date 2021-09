Hart voor Den Haag wil spoeddebat over overname ADO: ‘Laten we nú zorgen dat deze club niet omvalt’

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos wil dat er opnieuw met spoed wordt vergaderd over de situatie bij ADO Den Haag. De club loopt het risico haar licentie kwijt te raken als er voor half oktober geen geld komt. Voor overnamekandidaten is het stadion, waar de gemeente eigenaar van is, het grootste struikelblok.

'Ik neem het de gemeente heel erg kwalijk dat ze alles op zijn beloop laten. ADO staat op omvallen. Als er voor half oktober geen garantiestelling van 5 miljoen euro is wordt de licentie ingetrokken en is het einde van betaald voetbal in Den Haag', zegt Richard de Mos in Haags Bakkie. 'De gemeente is eigenaar van het stadion en dat is bij iedere overnamekandidaat de bottleneck.'

De groep Lentze/Jol heeft gezegd het stadion en de omliggende parkeerplaatsen voor tien miljoen euro te willen overnemen. Het stadsbestuur heeft nog geen besluit genomen over de verkoop van het stadion. 'Er is wel een brief naar de interim-directeur van ADO Den Haag gestuurd in reactie op een officieel verzoek om de verkoop van het stadion in overweging te nemen.'

'Ze hebben het stadion niet laten taxateren en geen tegenbod gedaan. Ze lopen gewoon te lanterfanten', vindt De Mos. 'De gemeente had proactief om de tafel moeten zitten.' Hij wil nu dat de raad deze week nog samenkomt. 'Laten we nú zorgen dat deze club niet omvalt.'

Collega-politici gaven dit weekend bij mediapartner Omroep West aan twijfels te hebben over de verkoop van het stadion. Voor de Haagse Stadspartij is het bod niet hoog genoeg. D66 is het daarmee eens en vindt dat de gemeente geen partij is bij het overnameproces. De PvdA wil meer weten over de plannen bij een eventuele verkoop. Ook GroenLinks wil eerst meer informatie.

In juli was er ook al een spoeddebat over ADO Den Haag , daarvoor moesten raadsleden in het reces terugkeren voor de vergadering.