Horecazaken weigeren mee te doen aan maatregel coronapas: ‘Wij willen niemand uitsluiten’

Gastropub Van Kinsbergen in het Zeeheldenkwartier en café Hoppzak in de Papestraat zeggen niet mee te willen doen aan de QR-controle die de overheid verplicht vanaf 25 september. ‘Het kan niet zo zijn dat heel het land van het slot gaat en wij een bepaalde groep moeten overtuigen van een vaccin. Dat is niet aan ons. Geen steun betekent ook geen maatregelen.’

Wie de horeca, de bioscoop of een concert wil bezoeken moet dan een vaccinatie- of testbewijs kunnen laten zien. De nieuwe coronamaatregelen lekten zondag uit. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet.

'Wij willen duidelijk maken dat we niet mee willen doen aan de QR-controle in de horeca. Wij hebben besloten dat we niemand willen uitsluiten bij de deur.' Daarnaast is het personeel het ook zat om voor politieagentje te spelen. 'Beloon ondernemers die een stap nemen in herinrichting, innovatie en frisse lucht. Hou op met van ons een politieagent te maken', schrijven de zaken op sociale media .

Bloody shame

Van Aller is niet de enige die weigert mee te doen aan de nieuwe regel. Ook op de Grote Markt en het Plein gaan ze er niet aan mee doen, zegt Maarten Hinloopen, van de Grote Markt en van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Hinloopen vindt het een belachelijke maatregel. 'Ik kon niet geloven wat ik hoorde, zo bizar. De regels worden eigenlijk voor ons verzwaard. Na anderhalf jaar ellende krijgen we dit ook nog, een bloody shame', zegt hij tegen Den Haag FM. 'De gifbeker moet blijkbaar tot de bodem leeg voor de horeca. We hebben al genoeg klappen gehad en worden ook nog misbruikt om mensen over te halen zich te vaccineren. Dat is een taak van de overheid.'

Geen steun meer

Voor de horeca was het een zware tijd. 'We hebben een verschrikkelijke rotperiode achter de rug en likken na een fantastische zomer nog steeds onze wonden. Met het stopzetten van de steun, het blijven verlengen van een specifieke opgelegde sluittijd en het uitrollen van een QR-controlesysteem gaat de overheid een stap te ver.'

Hier kan je de horeca niet voor misbruiken

Volgens Hinloopen is het systeem ook niet te doen voor horecazaken. 'We moeten dan veel extra mensen inzetten en we hebben nu al een gigantisch personeelsprobleem.' Daarnaast wordt de overheidssteun stopgezet. 'De steun stopt dus we moeten het ook nog zelf betalen. We worden dan een soort politieagent of voorlichter. Ik vind het echt niet kunnen. Hier kan je de horeca niet voor misbruiken.'