Man en vrouw uit Den Haag aangehouden, mogelijk betrokken bij dood van 56-jarige man bij Lijnbaan

Er zijn twee verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 56-jarige man bij de Lijnbaan op 3 september. Een 34-jarige vrouw en een 35-jarige man uit Den Haag zijn vrijdag voorgeleid en blijven 14 dagen vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie maandag.

Er zijn twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man bij de Lijnbaan in Den Haag. De verdachten, een 34-jarige vrouw en een 35-jarige man uit Den Haag, zijn vrijdagmiddag voorgeleid en blijven 14 dagen langer vast zitten.



De dode man werd in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september gevonden aan de Lijnbaan in Den Haag. Een misdrijf werd niet uitgesloten.

Vorige week werd in het opsporingsprogramma van Omroep West aandacht besteed aan de zaak. Ook werden er flyers in de buurt uitgedeeld om zo meer te weten te komen over de dood van de 56-jarige man.

