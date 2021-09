Politici reageren op vertrek wethouder Van Alphen: ‘Moeilijk, maar moedig besluit’

Gemeenteraadsleden hebben veelal begrip voor het besluit van wethouder Bert van Alphen om op te stappen. De GroenLinks-wethouder besloot ontslag te nemen na het rapport over de gang van zaken bij de Energieacademie

'De stad is wethouder van Alphen veel dank verschuldigd. Het siert hem dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten', vindt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns.

Oud-coalitiepartner Hart voor Den Haag vindt dat de wethouder verantwoordelijk is voor de situatie bij de Energieacademie. 'Het vernietigende rapport van Berenschot bevestigt wat wij steeds gezegd hebben: GroenLinks wethouder Van Alphen heeft dit kansrijke banenproject, wat de Energieacademie absoluut was, ten onder laten gaan aan mismanagement en zelfverrijking', stelt Richard de Mos .

'Komt hard aan'

'Dat collega Bert van Alphen zijn wethouderschap heeft neergelegd komt hard aan', tweet wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). 'Grote klasse dat hij bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Maar ik ga hem enorm missen. Als fijne en betrokken collega en iemand met een groot hart voor de stad.'

'Moeilijk maar moedig besluit'

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman heeft respect voor het besluit van Van Alphen. 'Hiermee neemt Bert van Alphen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een project dat vanaf dag 1 al die op drijfzand gefundeerd was.' Mikal Tseggai (PvdA): 'Een moeilijk maar moedig besluit van ??Bert van Alphen om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen bij de Energieacademie. We gaan zijn inzet voor de meest kwetsbaren in de stad missen en wensen hem veel geluk in de toekomst.'

Eindverantwoordelijk

Ook bij de Haagse VVD heeft men respect voor het besluit: 'Dank voor je inzet voor onze stad de afgelopen jaren', zegt fractievoorzitter Frans de Graaf . D66 sluit zich aan bij het respect voor het besluit. 'Bert heeft zich in de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor onze stad en daar zijn we hem dankbaar voor', schrijft Dennis Groenewold .

Robert Barker van de Partij voor de Dieren spreekt van een begrijpelijke keuze. 'De gemeente heeft vele fouten gemaakt waarvoor hij als wethouder eindverantwoordelijk is.'

'Feestelijke opening door ?minister-president Mark Rutte eindigt 1,5 jaar later in aftocht wethouder Van Alphen', reageert Judith Klokkenburg (ChristenUnie-SGP). ' Gemeente stapelde keer op keer fout op fout bij energieacademie concludeert ?Berenschot.? Terecht dat wethouder hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt.'

Vertrek was onvermijdelijk, maar ook ongelukkig

'Het vertrek van wethouder Van Alphen n.a.v. het Energieacademie-debacle was misschien wel onvermijdelijk, maar ook ongelukkig', vindt SP-fractievoorzitter Lesley Arp . 'Nu de uitdagingen op het gebied van armoedebestrijding en het aan het werk helpen van mensen enkel groter zijn geworden moeten er op de valreep nog taken worden overgedragen. Het Berenschot-rapport dat vandaag gepresenteerd is vraagt om een grondige analyse, waar we goed de tijd voor moeten nemen. Wel is duidelijk dat er al vanaf het prille begin grote weeffouten in het project zaten.'