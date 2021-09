Hart voor Den Haag wil spoeddebat over overname ADO: ‘Laten we nú zorgen dat deze club niet omvalt’

Uitstel in zaak drievoudig moordenaar Thijs H.

De strafzaak tegen drievoudig moordenaar Thijs H. is uitgesteld. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het rapport van de psycholoog over de geestestoestand van de man uit Brunssum is niet op tijd klaar om de zaak al in oktober inhoudelijk te behandelen. Thijs H. werd vorig jaar tot achttien jaar cel en tbs veroordeeld voor het vermoorden van de 56-jarige Etsuko in de Scheveningse Bosjes en van twee mensen op de Brunsummerheide in Limburg. Thijs H. ging in beroep.

Het gerechtshof in Den Bosch maakte maandag duidelijk dat de inhoudelijke behandeling van de zaak nu pas op 14, 15 en 17 februari volgend jaar is. ‘We realiseren ons dat het belastend voor de betrokkenen is dat het weer langer duurt’, zei de voorzitter van het hof.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag de 56-jarige Etsuko doodde. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers werden plotseling aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

Geestestoestand Thijs H.

Het hoger beroep draait vooral om de geestestoestand van H. op het moment van de moorden. Deskundigen adviseerden de rechtbank hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren, omdat hij onder invloed van een psychose zou hebben gehandeld. Volgens de rechtbank dikte H. symptomen aan en kleurde hij gedragingen achteraf in om volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Dat inkleuren deed hij volgens de rechtbank op basis van op internet gezochte verhalen over symptomen van psychopathie, medicijn- en drugsgebruik.