Vrijwilligersprogramma’s weer ‘on air’ op Den Haag FM: ‘Heb het erg gemist’

Na ruim een jaar radiostilte bij de vrijwilligersprogramma’s op Den Haag FM kan de rode ‘on air’-lamp in de studio weer aan. Vanaf vandaag (maandag 13 september) keert een aantal programma’s terug op de zender, na een gedwongen afwezigheid door corona.

De lockdowns en strenge maatregelen maakten het sinds maart 2020 onmogelijk om uit te zenden vanuit het omroepgebouw van Den Haag FM aan de Laan van ’s Gravenmade. Maar inmiddels laat de coronasituatie weer wat meer toe, en kunnen programmamakers met in achtneming van de corona-basisregels de studio weer in.

Pelle Matla, zakelijk leider van Den Haag FM en verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid, is erg blij met deze herstart. ‘Veertig vrijwilligers zetten zich traditiegetrouw al jaren in met leuke programma’s voor de inwoners van Den Haag. Vrijwillige radio hoort bij Den Haag FM. Deze collega’s konden meer dan een jaar lang niet doen wat ze met passie en motivatie doen: radio maken. Dat hebben velen erg jammer gevonden. Ik ben heel erg blij dat ze nu de studio weer induiken.’

‘Blij dat we weer kunnen starten’

‘Ik heb er lang op gewacht’, zegt programmamaker Michiel Kooiman op de dag dat hij weer met het programma Haagse Helden mag beginnen. Gasten zijn nog niet mogelijk in de studio, maar telefonisch besteedt hij met zijn programma weer wekelijks aandacht aan Haagse vrijwilligers. Barry van de Laar presenteert ADHD op de zaterdagavond en heeft zin om weer aan de slag te gaan. ‘Ik heb het zelf erg gemist. Je wordt toch geconfronteerd met het feit dat je zaterdagavond niks te doen hebt’, zegt hij lachend. ‘Ik ben blij dat we weer kunnen starten.’

Deze vrijwilligersprogramma’s zijn vanaf maandag 13 september wekelijks te horen:

Haagse Helden per 13 september (elke maandag van 21 tot 22 uur)

Young Agga per 16 september (elke donderdag van 21 tot 23 uur)

Sportsignaal per 18 september (elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur)

ADHD per 18 september (elke zaterdag van 18 tot 21 uur)

Royal Dance Grooves per 18 september (elke zaterdag van 21 tot 23 uur)

De Nieuwe van Nierop (elke zondag van 19 tot 20 uur)

Het Woordenrijk (elke zondag van 20 tot 21 uur)

Radio Tonka (elke maandag tot en met zondag van 23 tot 3 uur)

Later dit najaar volgen Haagse Avondradio, DutchBuzz (voor internationale bewoners van Den Haag) en Dossier Mastenbroek over Haagse misdaadzaken.

Haagse Invloeden

Behalve de bestaande programma’s breiden we dit najaar de programmering online en op de radiozender verder uit. In oktober start Haagse Invloeden, een vrijwillig radioprogramma door Ruben van Twillert waarin het lobby- en communicatiewezen in Den Haag centraal staat, op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Daarmee slaat het een inhoudelijke brug naar het politieke praatprogramma Spuigasten, gepresenteerd door Ivar Lingen.

Op zaterdag na Spuigasten is schrijver en cabaretier Marcel Verreck te horen met Straatwijs, waar Haagse straten, hun geschiedenis en bewoners onderwerp van gesprek zijn. Straatwijs startte begin september en is ook als podcast te beluisteren op Soundcloud en Spotify.

Overigens, wie een passie voor radio heeft, al langer met een mooi programma-idee rondloopt en graag als vrijwilliger aansluit, stuur een mailtje met een CV en motivatie naar pelle@denhaagfm.nl.