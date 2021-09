Wethouder Bert van Alphen stapt op na rapport over Energieacademie

GroenLinks-wethouder Bert van Alphen heeft besloten ontslag te nemen. Hij doet dat naar aanleiding van het rapport over de gang van zaken bij de Energieacademie. Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) zal zijn portefeuille overnemen.

'Uit dat onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan. Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders', schrijft Van Alphen .

Zondagavond kreeg het stadsbestuur inzicht in het eindrapport van Berenschot. 'Wij hebben inmiddels vernomen dat de betrokken portefeuillehouder zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen. Het college heeft hier veel respect voor en wij betreuren het vertrek van onze waardevolle en immer collegiale collega de heer Van Alphen', schrijft ze aan de gemeenteraad .

'Wij zijn daarbij te kort geschoten'

De Energieacademie was bedoeld om kwetsbare mensen kansen en perspectief op de arbeidsmarkt te geven. 'Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig vooral voor de doelgroep die wij duurzaam perspectief en bestaanszekerheid willen bieden. Het gaat hier om kwetsbare mensen die de hulp van de gemeente Den Haag en partners hard nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij te kort geschoten.'

'Uit het onderzoek komt naar voren dat er over de hele linie veel mis is gegaan. In het bijzonder in de planvorming en in de uitvoering. De gemeente had vanuit haar bijzondere rol als vertegenwoordiger van het algemeen belang en subsidieverstrekker, zorgvuldiger en scherper moeten zijn.'

'Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt'

GroenLinks Den Haag noemt het besluit om op te stappen ' moedig '. 'Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks alle goede bedoelingen, vanaf de prille start van dit project door alle betrokken partijen de zaken structureel niet goed geregeld en afgesproken zijn. Hierdoor hebben de mooie ambities vanaf het eerste begin nooit een kans gekregen. Dit is ontzettend jammer voor alle betrokkenen, maar met name voor de werkloze jongeren die graag aan de slag wilden', zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Het siert Bert dat hij de politieke verantwoordelijkheid neemt voor de met name ten tijde van het vorige college gemaakte fouten.'

Rapport Berenschot

De samenwerking tussen de Stichting Energie Academie (SEA) en de gemeente wordt op operationeel vlak stroef genoemd door de onderzoekers. 'Bij de Energieacademie was ontevredenheid over het niveau van de kandidaten, terwijl DHW niet te spreken was over de wijze waarop met de kandidaten werd omgegaan. Ook ontbrak een deugdelijke administratie waardoor DHW geen zicht had op wat er met zijn kandidaten gebeurde. De Energieacademie verwachtte op haar beurt weer meer van de gemeentelijke werkbegeleiders.' Dit zorgde uiteindelijk voor een beperkt aantal kandidaten waarvan maar een deel een baan heeft kunnen vinden.

In zijn geheel heeft het geschort aan een strategische dialoog tussen gemeente en Energieacademie stelt Berenschot in haar rapport . 'Er werd wel over en weer gepraat en gemaild over de thema’s, maar een echte strategische dialoog heeft in onze ogen nooit plaatsgevonden.'

Daarnaast heeft de coronacrisis impact gehad op het werk. 'Ruim een maand na de officiële opening moest de Energieacademie de deuren alweer sluiten vanwege de coronacrisis. Toen de deuren enkele maanden later weer open gingen stond de Energieacademie financieel gezien al aan de rand van de afgrond.' Daarbij konden leerlingen de opleiding niet afmaken.

Ook na de tijdelijke sluiting waren er problemen, onder meer over de hoeveelheid personen die aan de slag zou gaan. ' De aantallen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking waren niet (meer) realistisch maar SEA had de inkomsten van de gemeente nodig om niet ten onder te gaan. Gemeente en SEA kwam hier echter niet uit.'

Tweede periode in Den Haag

Het was voor Van Alphen de tweede periode dat hij wethouder was in Den Haag, hij was dat eerder van 2006 tot 2010. Voor zijn partij werd hij in 2018 opnieuw wethouder (Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang) in Den Haag. ' In 2018 mocht ik terugkeren naar bekend terrein. Wethouder voor de stad waarin ik zelf woon en waar mijn ouders vandaan kwamen; het heeft altijd gevoeld als een eer en een voorrecht.'