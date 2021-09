Vier Hagenaars aangehouden in onderzoek naar inbraken in bedrijfspanden en -busjes

Actievoerders Greenpeace voor en bovenop pand Tweede Kamer aangehouden

Activisten van Greenpeace zijn dinsdagochtend te vinden op het pand van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. De actievoerders vinden dat politici werk moeten maken van de natuurcrisis. Het actievoeren op het dak is door de gemeente verboden, activisten zijn door de politie aangehouden.

Ook op het dak worden de activisten nu aangehouden pic.twitter.com/In3mqEqFVN — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) September 14, 2021



Op Twitter is te zien hoe de activisten door de politie worden aangehouden en afgevoerd . Wanneer een groep demonstranten wordt meegenomen klinkt er applaus.

'Wij hebben de eerste demonstranten bij het Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag aangehouden omdat zij na meerdere vorderingen weigerden te vertrekken', tweet de politie .

Directeur van Greenpeace, Andy Palmen, is tevreden over de actie: ‘Het is veilig verlopen, nu is de vraag wat het effect is.’

Onder applaus van andere activisten zijn de eerste demonstranten zojuist aangehouden pic.twitter.com/Cy5UJPRqoa — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) September 14, 2021



De gemeente Den Haag heeft laten weten dat deze demonstratie verboden is en dat de activisten gevorderd zijn om het dak te verlaten.

'De burgemeester heeft deze manier van demonstreren vanmorgen vroeg verboden', zo valt te lezen. 'Demonstranten zijn meermaals gevorderd het dak te verlaten. Voorbereidingen worden getroffen ze te verwijderen.'

Demonstranten hebben het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer beklommen. De burgemeester heeft deze manier van demonstreren vanmorgen vroeg verboden. Demonstranten zijn meermaals gevorderd het dak te verlaten. Voorbereidingen worden getroffen ze te verwijderen. — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) September 14, 2021



'De stikstof sloopt onze Nederlandse natuur en dat moet stoppen', zegt directeur Andy Palmen dinsdagochtend tegen een verslaggever. 'We blijven zolang als nodig is.'

De activisten van @GreenpeaceNL zijn voorlopig niet van plan te vertrekken vanaf het dak van de Tweede Kamer. Ze hebben tentjes opgezet en willen zich vastketenen als dat nodig is. @Lieuwevs praat erover met directeur @andypalmen. #westwordtwakker #radiowest pic.twitter.com/t8tAWFG1ZS — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) September 14, 2021



Wanneer de politiek niet snel actie onderneemt zal Greenpeace een rechtszaak tegen de Staat starten. 'De natuurcrisis wacht op niemand.' De actievoerders beklommen dinsdagochtend het pand van de Tweede Kamer. Op het dak valt ' Voorkom een rechtszaak, stop de natuurcrisis ' te lezen.

'Nederland schendt al jaren Europese wetgeving die stelt dat de natuur niet mag verslechteren. De stikstofuitstoot moet NU drastisch omlaag om de unieke en meest kwetsbare natuur in Nederland te beschermen', stelt de organisatie .

Stikstofuitstoot

In mei zette Greenpeace al een eerste stap in een juridische procedure tegen de overheid weet mediapartner Omroep West . In een zogeheten sommatie eiste de organisatie onder meer dat de stikstofuitstoot uiterlijk in 2025 moet zijn gehalveerd. Van de stikstofgevoelige natuurgebieden moet in dat jaar 74 procent voldoende zijn beschermd, vindt de milieuorganisatie. In de stikstofwet die vorig jaar werd aangenomen, staat dat dit percentage pas tien jaar later hoeft te worden bereikt, in 2035.

Heel veel agenten op de been, maar nog altijd staan de activisten van Greenpeace op dak van Tweede Kamergebouw pic.twitter.com/l8ex1R9kCi — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) September 14, 2021



Eventuele consequenties voor de actievoerders horen erbij stelt Palmen: 'We staan hier met naam en toenaam. Iedereen is bekend. En dan hoort er misschien bij dat we een boete krijgen.'