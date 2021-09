ADOpraat: ‘Het is nu echt één voor twaalf’

In het programma ‘ADOpraat’ bespreekt presentator Pim Markering het laatste nieuws over ADO Den Haag met vaste stamgasten van Leo’s Koffiehuis.

In deze aflevering:

– Het gelijkspel tegen TOP Oss

– Bestaat ADO over een maand nog wel?

– Zieke ADO-supporter Dani Ebben spaart voetbalshirts

– Voorspellingen Jong PSV – ADO Den Haag

Heb jij een voetbalshirt voor Dani? Neem contact met hem op via Facebook of Instagram of stuur een mailtje naar pim@denhaagfm.nl.

ADOpraat is iedere dinsdagavond vanaf 19.00 u te zien op deze website en op de Facebook- en Instagram pagina van Den Haag FM.