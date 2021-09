Demonstranten op dak van Tweede Kamer, Hart voor Den Haag stelt vragen over beveiliging

Meer in

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos heeft vragen gesteld waarom demonstranten van Greenpeace ‘zo makkelijk’ op het dak van de Tweede Kamer konden demonstreren. De grootste partij in de gemeenteraad wil daarnaast weten waarom het lang duurde voordat de politie ingreep en hoe de beveiliging van het Kamergebouw is geregeld.

'Demonstreren is een grondrecht, maar het kan niet de bedoeling zijn dat agenten demonstranten van het dak van de Tweede Kamer moeten halen. Wat is de volgende stap, dat demonstranten het Kamergebouw gaan betreden? Kamerleden moeten in alle rust én veilig hun werk kunnen', vindt fractievoorzitter Richard de Mos .

Demonstranten van Greenpeace beklommen dinsdagochtend het Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg. Daarmee wilden ze aandacht vragen voor de natuurcrisis. Demonstranten stonden voor de deur en op het dak van het gebouw. 'We blijven zolang als nodig is', zei Greenpeace-directeur Andy Palmen dinsdagochtend.

Niet toegestaan

Kort voor het middaguur begon de politie de demonstranten voor de deur en van het dak te verwijderen. De gemeente Den Haag gaf eerder aan dat demonstreren op deze wijze niet was toegestaan.