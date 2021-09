Hagenaar (26) neergeschoten in Utrecht

Een 26-jarige man uit Den Haag is maandagavond neergeschoten in Utrecht. Dat gebeurde in de wijk Leidsche Rijn. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij was rond 23.00 uur op de Jazzsingel. Onder meer een traumahelikopter vloog naar Utrecht om de gewonde Hagenaar te helpen, meldt mediapartner Omroep West . Over de ernst van de verwondingen heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

In de omgeving is nog gezocht naar de schutter, die zou zijn weggereden in een grijze Volkswagen, maar er is nog geen verdachte aangehouden.