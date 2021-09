Haaglanden Voetbal TV met Rob Pronk over de website ‘Haagse Voetbal Historie’

Dode gevonden in bosjes bij tramhalte op de Melis Stokelaan

Bij de tramhalte Loevesteinlaan op de Melis Stokelaan is een overleden persoon gevonden in de bosjes. De politie heeft het stuk afgezet met zwarte hekken en er is een witte tent neergezet.

Een woordvoerder van de politie kon verder nog geen informatie geven. 'We gaan uiteraard onderzoek doen.'

HTM laat weten dat de trams gewoon blijven rijden. 'Wel met gepaste snelheid', zegt de woordvoerder.