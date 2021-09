Loosduinse papegaai Charlie genomineerd als Dier van het Jaar: ‘Een hele eer, superleuk’

Ara Charlie uit Loosduinen is genomineerd als Dier van het Jaar, een prijs die jaarlijks door Kidsweek wordt uitgereikt rond dierendag. ‘Het is een hele eer. Superleuk natuurlijk’, zegt eigenaar Mark van den Bergh. Naast de eretitel kan de ara ook een cheque ter waarde van 1000 euro voor een goed doel naar keuze winnen.

De papegaai vliegt altijd vrij door de wijk, maar Loosduinen was eind vorig jaar in rep en roer toen de blauw-gele ara na een vliegronde niet naar huis terugkeerde. Charlie kwam na drie weken weer terug bij haar eigenaar. Deze bijzondere gebeurtenis was voor de organisatie voldoende reden om de ara te nomineren voor de dierenprijs. 'Ze belden van Kidsweek en ze vonden het leuk om ons te nomineren. Samen met drie andere dieren.'

Toen Charlie was verdwenen maakte Den Haag FM deze reportage.

'Ik hoop wel kans te maken'

Charlie neemt het voor de eretitel onder meer op tegen labrador Bruce en terriër Boris, twee speurneuzen die in Zuid-Amerika op vliegvelden naar tanden botten en huiden van jaguars sporen. Kat Lotje is genomineerd omdat ze allerlei spullen uit de buurt pikt en de koe Leonarda 12 zwom bijna honderd kilometer nadat de Maas in Roermond overstroomde.

Het publiek kan nu stemmen op het favoriete dier van het jaar. 'Het is lastig, want zo'n kat die van alles steelt is ook wel grappig. En een koe die zo ver zwemt is ook heel erg bijzonder en die honden zijn natuurlijk ook mooi', zegt Mark daarover. 'Ik weet niet of iedereen ook zoveel volgers heeft op social media, maar ik hoop wel kans te maken.'

Stemmen op een van de genomineerde dieren kan tot 27 september via diervanhetjaar.nl

'Ik ben natuurlijk wel iets voorzichtiger'

Charlie vliegt sinds haar terugkomst weer vrij door Kraayestein. 'Ze is weer op vrije voeten.' Wel wordt ze iets meer in de gaten gehouden door haar baas. 'Ze heeft tegenwoordig een gps-zendertje, dus ik volg haar. En als zij buiten is fiets ik ook in de buurt, maar ze is vrij om te gaan. Ik ben natuurlijk wel iets voorzichtiger.'

'Voorheen liet ik het helemaal los. In de wijk vindt iedereen het leuk, maar er hoeft er maar eentje tussen te lopen die de vogel wil vangen en dan ben je haar kwijt.'