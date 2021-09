OM eist taakstraf tegen raadslid Arnoud van Doorn voor aanzet tot Jodenhaat

‘Het was geen oproep tot volkerenmoord, maar een smeekbede aan onze Schepper om de zionisten te straffen op de Dag des Oordeels.’ Zo noemt Arnoud van Doorn, gemeenteraadslid voor de Partij van de Eenheid in Den Haag, zijn tweets waarmee hij in 2018 en 2019 zou hebben aangezet tot Jodenhaat. Van Doorn zegt voor de Haagse rechter dat hij dat niet zo heeft bedoeld. Het OM is het hier niet mee eens en heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen de politicus. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het raadslid staat terecht voor de tweets die hij in 2018 heeft verstuurd. Hierin stond onder meer ‘moge Allah de zionisten vernietigen’, nadat hij beelden had gezien van een schietpartij waarbij Palestijnse jongeren waren neergeschoten. Later zei hij hetzelfde in het Engels en in 2019 schreef hij ‘may Allah guide or destroy the enemies of Islam’.

May Allah swt guide or destroy the enemies of Islam 🔥 — Arnoud van Doorn 🇲🇦 🇹🇷 🇳🇱 (@ArnoudvDoorn) January 5, 2019

Na deze tweets heeft het CIDI aangifte gedaan. Volgens de belangenorganisatie roept Van Doorn op tot geweld tegen Joden. Voor de rechter ontkent hij deze beschuldigingen. Volgens Van Doorn heeft hij niks tegen Joden, wel tegen zionisten, maar dat zijn niet per se Joden: ‘Het zijn vaak ook extremistische christenen in Amerika. Dat is bijna een terroristische organisatie.’

‘Moslims begrijpen dit’

Het raadslid zegt dat hij emotioneel reageerde op beelden die hij op internet had gezien. Hij vroeg slechts aan Allah om op de Dag des Oordeels de zionisten te straffen. ‘Een normaal, weldenkend mens begrijpt de strekking van mijn tekst ook zo’, aldus Van Doorn.

De rechtbank lijkt niet overtuigd van de uitleg van het gemeenteraadslid. Zo merkt de voorzitter op dat de Dag des Oordeels niet in de tweet staat, maar zo moeten we het blijkbaar wel begrijpen. ‘Moslims begrijpen dit’, was het korte verweer van Van Doorn.

Goede contacten met Joodse mensen

het CIDI heeft een andere opvatting over de omstreden tweets en deed aangifte. ‘Het CIDO probeert kritiek op het zionisme altijd te koppelen aan antisemitisme, maar ik heb goede contacten met Joodse mensen en Joodse organisaties. Ik heb niets tegen Joden.’

De drie tweets riepen veel reacties op van mensen die vinden dat Van Doorn oproept tot volkerenmoord. De rechtbank vraagt het raadslid wat hij daarvan vindt. ‘Ik vind daar niet zo veel van’, is zijn reactie. ‘Ik hou me daar niet mee bezig, daar zou ik een dagtaak aan hebben. Er zijn behoorlijk wat trollen op internet’, zo verwijst Van Doorn naar mensen die hem volgens hem willen ‘framen met opzettelijke intenties om hem in een bepaald daglicht te plaatsen’. ‘Ook van het CIDI.’ De vertegenwoordiger van het CIDI die aanwezig is bij de rechtszaak slaakt een zucht na deze bewering van Van Doorn.

Geen vrijbrief alles te zeggen

De politicus heeft achteraf toegegeven dat hij een van zijn tweets beter niet had kunnen plaatsen. ‘Je hebt niet altijd zin om je achteraf te verantwoorden. Ik zit hier niet voor mijn lol, maar omdat het een principiële kwestie is’, legt Van Doorn uit. ‘Dit is een onschuldige tweet die uit zijn verband is gerukt door het CIDI en het OM, maar ik ga mezelf niet elke keer censureren omdat er misschien mensen zijn die het niet leuk vinden. Ik ga uit van wat mag binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en dat er dan belangengroepen mee aan de haal gaan, het zij zo.’

De officier is het niet met de politicus eens dat hij binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting is gebleven. ‘De vrijheid van meningsuiting betekent dat je wel mag shockeren, maar internet is geen vrijbrief om alles te zeggen. Deze uitlatingen zijn geen bijdragen aan een maatschappelijk debat. Het is niet geloofwaardig dat verdachte een debat op gang wilde brengen.’

Misbruik van de grote reikwijdte

Volgens het OM hebben de tweets voor een gevoel van onrust en onveiligheid gezorgd in de samenleving. ‘Hij heeft als politicus misbruik gemaakt van de grote reikwijdte van zijn tweets.’ Voor een eenmalige opruiing door een bekend persoon staat volgens de officier normaal een taakstraf van 90 uur. Omdat Van Doorn drie tweets heeft verstuurd, waarvan de laatste in 2019, komt de eis uit op een taakstraf van 120 uur.

De advocaat van Van Doorn is het niet met de lezing van het OM eens. ‘Het is onjuist om elke kritiek op overheidshandelen of een smeekbede aan welke god dan ook gelijk te stellen aan een strafbaar feit als daar niet rechtstreeks toe wordt opgeroepen.’ Volgens de advocaat zoekt het OM te veel achter de woorden in de tweets.

LEES OOK: Raadslid Arnoud van Doorn dinsdag voor rechter om antisemitische tweets