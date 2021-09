Opnieuw botsing op poller Escamplaan: teller staat op 28

Het was ruim twee weken rustig op de Escamplaan maar toch is er maandagavond weer een auto tegen de poller gebotst, meldt nieuwssite Regio15 die foto’s van de botsing kreeg. Het is nummer 28 sinds de busbaan en de pollers begin juni in gebruik werden genomen.

De veelbezongen #poller op de #Escamplaan heeft gisteravond weer ongewenst bezoek gehad. Voor de 28e keer maar liefst. Vanmorgen was het even nodig de #poller nader te inspecteren c.q. repareren. pic.twitter.com/iKw7hAvKxM — Regio15.nl (@regio15) September 14, 2021



Al op de eerste dag van de nieuwe verkeersituatie naast het HagaZiekenhuis reed er een automobilist tegen de poller. Daarna bleef de teller oplopen. De gemeente zette er verkeersregelaars neer en grotere borden. Dat ging even goed, maar sinds een maand zijn er weer wat botsingen geweest. Daarom blijven de verkeersregelaars voorlopig staan.

Ondertussen laat de gemeente onderzoeken wat de beste oplossing voor de Escamplaan is , de pollers of toch een camerasysteem.