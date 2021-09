Royal Tour brengt je langs zeventien bekende en onbekende koninklijke plekken in Den Haag

Wist je dat Den Haag maar liefst zeventien locaties heeft met een koninklijk tintje? Tijdens de nieuwe nieuwe Royal Tour kom je er alles over te weten en krijg je via je smartphone unieke historische videobeelden en audiofragmenten te zien en horen. Het is een gratis wandeling van 3,37 kilometer langs de zeventien locaties in de binnenstad.

De route brengt je naar Paleis Noordeinde en bijvoorbeeld Paleis Kneuterdijk, waar nu de Raad van State zit. Dat paleis is in 1717 ontwerpen en werd het in 1816 het woonpaleis van koning Willem II en zijn vrouw Anna Palowna. En zo zijn er meer locaties waarvan niet iedereen weet dat er een koninklijke geschiedenis ligt.

'Den Haag is dé koninklijke stad van Nederland en daar komen bezoekers speciaal voor', zegt Marco Esser, directeur The Hague & Partners. Daarnaast vinden mensen het leuk om een informatieve stadswandeling te doen, aldus Eseer. 'De Royal Tour speelt in op beide behoeftes en kan zo meer bezoekers naar de stad trekken.'

Dat hebben ook de ondernemers in de stad nodig, vindt wethouder Saskia Bruines (D66). 'De coronacrisis heeft een zware impact gehad op de ondernemers in de stad. De gemeente steunt en stimuleert daarom graag dit soort initiatieven die een bijdrage leveren aan het herstel van de bezoekerseconomie. Het koninklijk programma vormt een nieuwe trekpleister voor de stad.'

Koninklijk programma

Tot Prinsjesdag is er meer aandacht voor koninklijk Den Haag tijdens het koninklijke programma . Zo wordt de Koninklijke Wachtkamer opgesteld, is er een historische rondvaart op de Hofvijver en zijn er koetsritten.

Op deze site kan je de route van de Royal Tour vinden.

