Verkeersmaatregelen Prinsjesdag: tram 16 rijdt om en verboden te parkeren rond Grote Kerk

Over precies een week is het Prinsjesdag. En hoewel de traditionele viering met de rijtoer door de stad niet door kan gaan, zijn er toch wat verkeersmaatregelen op dinsdag 21 september.

Voor het tweede jaar op rij is de troonrede in de Grote Kerk , omdat de Ridderzaal te klein is om anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent dat er vanaf maandag om 16.00 uur geen fietsen, bromfietsen en scooters geparkeerd mogen worden in de straten rondom de kerk. De maatregel duurt tot dinsdag 17.00 uur.

Op dinsdag is het gebied rond de Grote Kerk helemaal afgesloten. De aankomst van de koning en koningin en de ceremonie zijn niet te zien, want er staan hekken en schermen. Het publiek wordt aangeraden Prinsjesdag thuis te kijken.

Parkeerverbod

Op dinsdag is het van 6.00 tot 17.00 uur verboden te parkeren in de volgende straten:

Prinsestraat tussen Nobelstraat en Kerkplein

Torenstraat tussen Agnietenpad en Westeinde

Westeinde tussen Vleerstraat en Torenstraat/Jan Hendrikstraat

Jan Hendrikstraat

Tram 16 rijdt om

Vanwege de troonrede in de Grote Kerk rijdt tram 16 op maandag en dinsdag een omleidingsroute , laat vervoerder HTM weten. De tram rijdt gedeeltelijk via de route van tram 1 en stopt in beide richtingen niet bij de volgende halten:

Gravenstraat

Noordwal

Elandstraat

Van Speijkstraat

Waldeck Pyrmontkade

Groot Hertoginnelaan

Kunstmuseum/Museon

HTM adviseert reizigers om met tram 3 of bus 24 te reizen. De adviezen zijn te lezen op de site van HTM .

Archieffoto: Martijn Beekman