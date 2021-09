Vier Hagenaars aangehouden in onderzoek naar inbraken in bedrijfspanden en -busjes

Vier Hagenaars zijn maandag door de politie aangehouden in een onderzoek naar een reeks inbraken. Het viertal werd op hetzelfde tijdstrip op verschillende locaties in Den Haag, Nootdorp en Zoetermeer aangehouden.

De vier worden verdacht betrokken te zijn geweest bij meerdere inbraken in bedrijfspanden en bedrijfsbusjes en pogingen daartoe. Het gaat om vier Hagenaars van 28, 38, 40 en 42 jaar oud.

De politie begon een onderzoek nadat op camerabeelden meerdere voorbereidende handelingen voor een woninginbraak te zien waren. Vervolgens kwamen ze de verdachten op het spoor.

Doorzoekingen

De politie heeft vier woningen en verschillende auto's doorzocht. Daarbij werd een grote hoeveelheid professionele apparatuur en specialistisch gereedschap in beslaggenomen. In een woning in Zoetermeer werden drugs gevonden en in beslag genomen.

Foto: Regio15