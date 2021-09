Volg de coronapersconferentie live op radio en tv bij Den Haag FM

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge houden vanavond opnieuw een persconferentie over de coronamaatregelen. De uitzending is vanaf 19.00 uur live te zien op de radio en het tv-kanaal van Den Haag FM.

De verwachting is dat het kabinet bekend zal maken dat evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen vanaf 25 september weer zijn toegestaan. Ook meerdaagse evenementen zouden, onder voorwaarden, weer mogelijk worden.

Daarnaast zou na anderhalf jaar de afstandsregel van het houden van anderhalve meter afstand tot elkaar verdwijnen . Een mondkapje in het openbaar vervoer wordt naar verwachting nog wel gehandhaafd.

Een grote wijziging wordt ook verwacht rond het coronatoegangsbewijs, iedereen vanaf 13 jaar en ouder zou zo'n bewijs moeten laten zien bij een bezoek aan restaurant of theater. De check geeft aan of iemand is getest, gevaccineerd of is hersteld van een besmetting. Bij de horeca is dat voornemen niet met enthousiasme ontvangen . 'Het kan niet zo zijn dat heel het land van het slot gaat en wij een bepaalde groep moeten overtuigen van een vaccin. Dat is niet aan ons.'

De persconferentie wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden op Den Haag TV. Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1312 en Caiway kanaal 67.