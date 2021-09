Weer drie punten in mindering voor ADO, club gaat meteen in beroep

De licentiecommissie van de KNVB heeft ADO Den Haag voor de tweede keer drie punten in mindering gebracht. De voetbalclub gaat echter meteen in beroep tegen het besluit. Dat beroep wordt bij de beroepszaak van de eerste drie punten mindering betrokken. Dat meldt ADO dinsdag.

De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft maandag besloten om ADO Den Haag voor een tweede maal drie wedstrijdpunten in mindering te brengen. Dat komt niet geheel onverwachts, want de noodlijdende club moest uiterlijk vrijdag aantonen dat ze over vijf miljoen euro kon beschikken. Dat is niet gelukt.

De misère waarin de Haagse club zich bevindt, wordt daardoor alleen maar groter. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Het risico dat de KNVB de licentie intrekt, waardoor ADO geen betaald voetbal meer kan spelen, wordt intussen steeds groter. De KNVB verlangt de garantstelling van vijf miljoen als zekerheid dat de begroting van de club niet op drijfzand is gebaseerd.

‘Seizoen is verloren’

‘Dit seizoen zal voor ADO verloren zijn’, zei Jeroen Reiziger al eerder. Hij is eind mei door de rechtbank aangesteld om als onafhankelijke herstructureringsdeskundige de club in een veilige haven te loodsen en het dreigde faillissement van de club af te wenden.

Ronald Florisson, de woordvoerder van de ADO-directie, toonde zich wat optimistischer. Hij wijst erop dat het voetbalbedrijf tegen de eerste puntenaftrek meteen beroep heeft aangetekend. Volgende week zal hierover een hoorzitting zijn. ADO hoopt dat deze ertoe leidt dat de strafmaatregel wordt ingetrokken.