Zevende Albert Heijn in centrum opent op de Stationsweg

In Huygenspark opent binnenkort een nieuwe vestiging van supermarkt Albert Heijn haar deuren. Op 24 september zal ze haar deuren in het pand aan de Stationsweg (16 – 30) openen.

Het is de zevende volwaardige Albert Heijn op loopafstand van de Stationsbuurt. De supermarkt heeft al winkels in de Torenstraat, op de Hofweg, de Turfmarkt, twee in de Grote Marktstraat, één bij station Hollands Spoor en nog een Albert Heijn To Go op Den Haag Centraal.

In de Stationsbuurt zat niet iedereen te wachten op nóg een vestiging van de blauwe super, buurtbewoners maakten daarvoor zelfs een Facebookpagina aan. 'We zitten in het centrum met alleen maar Albert Heijn op elke vijftig meter. Niet iedereen heeft een grote beurs', vertelde Nic Timmerman, een van de initiatiefnemers van de actiegroep, eerder aan Den Haag FM.

Werkgelegenheid

Die nieuwe supermarkt gaat er nu toch komen. Daarin is straks het nieuwe concept van AH te vinden, daarbij moet er veel aandacht zijn voor vers, lekker en gezond eten. In de winkel gaan 60 medewerkers aan de slag, een deel daarvan komt over uit andere winkels, daarnaast zijn er nieuwe medewerkers uit de buurt aangenomen.